Abbonamenti Lazio: l'amore dei tifosi e la Curva Nord sold-out

Nonostante il periodo critico che sta passando la Lazio a causa del blocco del mercato in entrata, i tifosi della squadra capitolina sono sempre pronti a sostenerla anche tramite la campagna abbonamenti.

Fraioli

L'amore dei tifosi biancocelesti

La campagna abbonamenti, come riporta Il Corriere dello Sport, continua a gonfie vele anche grazie alla promessa di Sarri di voler blindare i giocatori più importanti. A questa presa di posizione, infatti, i tifosi biancocelesti hanno risposto con entusiasmo, facendo aumentare il numero di abbonamenti venduti.

Sold-out in Curva Nord

Lunedì 14 luglio la Lazio ha dato il via alla seconda fase di vendita libera, durante la quale gli abbonamenti per la Curva Nord sono completamente esauriti.

Inoltre, ci sono anche altri settori dell'Olimpico in cui si registrano numeri più che positivi, come in Tribuna Tevere e nei tre Distinti.