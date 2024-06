Lazio-Tudor già ai titoli di coda? I bookie puntano su un Pioli 2.0, per il calciomercato in quota vive le opzioni Gosens e Simeone

Potrebbe essere durata una manciata di mesi l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Il tecnico croato, subentrato a Sarri nel corso dell’ultima stagione, non è sicuro di restare alla guida del club capitolino: per gli esperti di Snai prende quota un ritorno sulla panchina biancoceleste di Stefano Pioli, già a Roma tra il 2014 e il 2016, offerto a 4 volte la posta.

Le quote per il calciomercato

La Lazio, reduce da una stagione sottotono dopo il secondo posto del 2022/23, cerca rinforzi di qualità per tornare a lottare per la top-4: in pole per i betting analyst di Sisal c’è Robin Gosens, visto di nuovo in Italia dopo l’esperienza all’Union Berlino a 2,25, seguito dal “Cholito” Giovanni Simeone a 4. Più lontano il talento slovacco del Verona, Tomas Suslov, proposto a 5 con il ritorno in biancoceleste di Keita Balde fissato a 7,50.

EMT/Agipro