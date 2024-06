Tudor-Lazio, terminato l'incontro a Formello con Fabiani

AGGIORNAMENTO ORE 13:40

Terminato il nuovo incontro odierno tra Igor Tudor e il Ds Fabiani a Formello. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca di Marzio, ci sarebbe ancora distanza tra le parti per quanto riguarda le strategia di mercato. Tuttavia, la situazione per ora dovrebbe rimanere invariata, con nuovi aggiornamenti ed incontri attesi per i prossimi giorni. Nel frattempo, il Bologna si saerrebe iniziato muovere per Tudor, dopo l'addio di Thiago Motta.

Ultima ora: nuovo incontro a Formello

In questo momento è in corso un secondo incontro a Formello, questa volta senza la presenza del presidente Lotito. Fabiani e Tudor sono a stretto colloquio e la situazione è in divenire, potrebbe succedere di tutto. Questo summit assume le sembianze di un incontro decisivo e attendiamo aggiornamenti a breve.

In aggiornamento

Ore bollenti in casa Lazio. Ieri, a ora di cena, un lungo summit è andato in corso tra la dirigenza (Lotito e Fabiani) e Tudor, in compagnia del procuratore Seric. Avevamo raccontato di un possibile incontro da dentro o fuori, ma così non è stato. Sono stati toccati tanti argomenti di mercato, che risultano essere l'ago della bilancia per decretare il futuro dell'attuale mister: è stato espressamente chiesto di valorizzare giocatori come Isaksen e Rovella, ovvero grandi investimenti fatti la scorsa stagione. Un altro tema è stato quello di trovare un compromesso con la questione più spinosa di tutte: Guendouzi. Il francese ha chiesto delle risposte chiare entro 4/5 giorni, e, in caso venisse rinnovata la fiducia a Tudor, presumibilmente chiederà la cessione. Detto ciò, resta distanza tra le idee dell'allenatore e quelle della Lazio, che spera sia lo stesso mister, arrivati a questo punto, a liberarsi.