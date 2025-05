Lazio-Juventus, Baroni: "La squadra non ha mai avuto dubbi, crede in ciò che facciamo"

Con cinque squadre per un solo posto, l'ambito quarto, considerando anche il Milan che ha ritrovato un successo determinate ieri sera con il Bologna, la volata Champions si sta rivelando una delle più emozionanti degli ultimi anni, ma che pone i diretti interessati ad una corsa contro il tempo in questo finale di stagione.

Un quadro complesso per una Lazio, chiamata a centrare la vittoria contro la Juventus per lo spareggio Champions, match previsto per le ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, alla presenza di circa 55mila tifosi tra biancocelesti e bianconeri, e anche di diverse stelle del tennis, tra cui Alcaraz.

Di seguito le parole di Marco Baroni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio nel pre partita di Lazio-Juventus.

Baroni a Dazn

Scelte di formazione? Dele-Bashiru? Sono un po' di settimane che si allena con noi, e l'ho visto sereno, con la gamba. Fa parte del piano gara, credo che dovremo sfruttare la sua corsa e la sua forza, abbiamo optato inizialmente per questa casa, considerando poi di inserire anche altri giocatori offensivi. Sono partite che la squadra si è meritata, quando si arriva a fare partite cosi importanti significa che hai fatto un percorso importante, quindi direi che devono giocarsela dando tutto ciò che hanno, in queste gare conta questo.

Continua Baroni