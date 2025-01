Lazio, Dia nel post: "Obiettivo stagionale? La Champions"

Il calciatore biancoceleste Boulaye Dia è stato intervistato subito dopo il triplice fischio finale della gara contro il Verona, direttamente dal campo dello stadio Bentegodi. Con entusiasmo, ha commentato la vittoria per 3-0 della Lazio, una vittoria che, come ha sottolineato, era molto attesa dopo un periodo di risultati altalenanti. Dia ha messo in evidenza l’importanza di questo successo, che segna il ritorno alla vittoria. È stato un risultato fondamentale, non solo per la squadra, ma anche per il morale dei giocatori, che finalmente sono riusciti a ottenere una vittoria convincente e a ritrovare fiducia nel loro gioco. Inoltre, questa vittoria rappresenta anche il primo successo del 2025 per la Lazio, un inizio positivo che sicuramente darà slancio e motivazione per affrontare al meglio le prossime sfide del campionato. Il calciatore ha infine sottolineato l’importanza di continuare su questa strada, con la mentalità giusta e la determinazione necessaria per raggiungere gli obiettivi stagionali, tra cui la lotta per un posto in Champions League.

Boulaye Dia a Sky

“Champions League? Sì, quella è sicuramente l’ambizione di questa squadra. Ogni partita per noi è una tappa verso quell’obiettivo, e giochiamo con la mentalità di vincere sempre. Oggi era particolarmente importante conquistare i tre punti, perché non era affatto una partita semplice. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a tornare alla vittoria, e questo ci rende davvero felici. Abbiamo dimostrato di saper reagire e di avere la giusta mentalità, e ora siamo pronti a proseguire su questa strada.”

Boulaye Dia a Dazn sull'assist a Zaccagni