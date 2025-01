Verona-Lazio, Zaccagni: “Ci siamo divertiti, abbiamo ritrovato…”

La Lazio è tornata a vincere e a convincere dopo un periodo dove i risultati sono venuti un po’ meno: un grande protagonista di oggi è stato proprio il capitano Mattia Zaccagni, autore di un gol e un assist. Al termine della partita vinta contro il Verona, Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC.

Per me è sempre un’emozione tornare nella città dove sono cresciuto calcisticamente. Una città che mi ha dato tanto e che mi ha fatto crescere. Stasera sono molto contento di aver vinto perché questi sono tre punti fondamentali. Ci siamo divertiti, abbiamo ritrovato le nostre giocate, abbiamo gestito i momenti positivi e negativi della gara. Abbiamo fatto una gara molto matura sotto questo punto di vista e siamo molto contenti. Giocare con Dia e Taty? Sono due giocatori che ci aiutano tanto, hanno qualità e quando riusciamo innescarli tra le linee creiamo sempre pericoli. Dobbiamo continuare così, ora testa alla gara di giovedì. Gol? Forse quello di tacco dell’anno scorso è stato più bello. Miglior centrocampista negli ultimi cinque anni a livello realizzativo? Non ero al corrente di questo dato, logico che sono molto contento mi fa grande onore ma ho sempre in testa quell’obiettivo di migliorarmi ogni giorno e anno dopo anno, quindi l’importante è continuare a lavorare bene e togliermi tante soddisfazioni con questa maglia.