La Repubblica | L'incubo delle rimonte: ben 18 punti persi

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, dai record positivi dello scorso anno si è passati a quelli negativi di questo campionato. In particolare, quello sulle rimonte subite è inquietante: la Lazio si è fatta rimontare per ben 7 volte, perdendo di fatto 18 punti. Le rimonte effettuate, invece, sono state solo 2, recuperando 6 punti.

Male la difesa

Questo è uno dei problemi della squadra, anche se sul risultato di sabato pesano le scelte di Tudor. Incomprensibile il cambio di Kamada e soprattutto la prestazione di tutti i difensori, a partire da Casale e Romagnoli, irriconoscibili dallo scorso anno e contestatissimi dai tifosi. Male anche Patric e Hysaj.

Domenica 50 anni dal primo Scudetto

Domenica 12 maggio ci sarà la festa per i 50 anni del primo Scudetto e da oggi, sul Podcast di Lazio Style Radio, usciranno 6 puntate in merito all'impresa del '74.