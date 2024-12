Lazio-Inter, Baroni: "Siamo ambiziosi. Abbiamo dato uno sguardo in alto, ma..."

Quando sta per iniziare Lazio-Inter, gara valida per la 16esima giornata di Serie A, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha presentato il match ai microfoni Dazn.

Le parole di mister Baroni

“La squadra è ambiziosa, la società, la tifoseria, ma dobbiamo guardare molto quello che facciamo”.

Sulla classifica

"Abbiamo dato uno sguardo in alto, ma dobbiamo guardare davanti a noi, sappiamo che è più importante credere in quello che facciamo con questo entusiasmo e coinvolgimento di tutti che per me è una risorsa straordinaria".