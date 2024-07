Il Messaggero | Martusciello si dimette e la Lazio risparmia. Il dato sugli abbonati

Giovanni Martusciello, ultimo reduce della gestione Sarri, ha rinunciato ad un altro anno di contratto per firmare due stagioni con la Salernitana. Una novità improvvisa che ha fatto risparmiare circa 800mila euro lordi alla Lazio e che potrebbe essere d’aiuto anche per alcuni calciatori in uscita come André Anderson, sponsorizzato da Martusciello stesso in conferenza: «Se lo cerchiamo, ce lo danno». In orbita granata c’è anche il giovane portiere Magro, mentre Artistico, che sta per firmare per quattro anni, è richiesto da Juve Stabia e Südtirol. Abbonamenti: raggiunta quota 2mila.

Il Messaggero Valerio Marcangeli