Il Messaggero | Con i nuovi acquisti l’età media della rosa della Lazio è già sceso di un anno: i numeri

Avanti tutta con la linea verde. Il ds Fabiani lo aveva annunciato in ogni dove che l’obiettivo della Lazio sarebbe stato quello di ringiovanire la squadra e i primi colpi chiusi finora ne sono la conferma. Nell’ultima stagione i biancocelesti hanno avuto la seconda rosa più “vecchia” della Serie A con 28,3 anni di media, meno solo dell’Inter (28,7), e la sesta nei top 5 campionati europei se si considerano anche Rayo Vallecano (29,3), Atletico Madrid (28,8), Cadice (28,5) e Bochum (28,5). Ora invece, entrati nel quarto giorno ufficiale di campagna acquisti, con due colpi ufficializzati e uno in arrivo il trend è già sensibilmente invertito. Grazie infatti alla staffetta tra Felipe Anderson e Tchaouna e quella tra Luis Alberto e Noslin, e aggiungendoci quella alle porte tra Kamada e Dele-Bashiru il dato dell’età media per la Lazio è già sceso di un anno, passando da 28,3 a 27,2.

Linea verde per la Lazio

Un cambiamento rischioso visto che si sta lasciando il certo – centinaia di gol e assist delle ultime stagioni – per l’indefinito, perlopiù con poca esperienza nel nostro campionato (Tchaouna un anno, Noslin sei mesi e Dele-Bashiru neanche un minuto). Eppure il ds Fabiani è convinto delle proprie scelte e vorrebbe andare all-in con altri due profili per dare un’ulteriore scossa. Aggiungendo Cabal al posto di Hysaj l’età media scenderebbe sino a 26,9 e se dovesse arrivare anche la ciliegina sulla torta Greenwood, inizialmente al posto di nessuno a meno che spunti una squadra per Pedro, si chiuderebbe a 26,7, avvicinandosi parecchio all’obiettivo della dirigenza.

Pista ancora calda per Greenwood

Per l’inglese tra l’altro, molto intrigato dalla Lazio, nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto con il Manchester United, ma non un rilancio oltre i 20 milioni più il 50% della futura rivendita. Intanto oggi sono finalmente previste le firme con Dele-Bashiru (cinque anni a circa 1,2 milioni) e gli agenti, che hanno limato gli ultimi dettagli con l’Hatayspor. Il resto dipenderà dagli sviluppi in uscita, con Cabal che è destinato a restare un’operazione congelata viste le mancanti offerte per i terzini al momento, Hysaj su tutti. Intanto ieri a Formello sono arrivate le terze dimissioni ufficiali di un allenatore in meno di quattro mesi, ma stavolta nessun rammarico.

Il Messaggero