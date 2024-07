Lazio, abbonamenti a rilento: ecco il dato dei primi tre giorni

La campagna abbonamenti (qui tutte le info) è partita il 1 luglio con la fase dedicata ai vecchi abbonati che vorranno confermare il loro posto, che hanno tempo fino al 17. I primi dati emersi, però, sono preoccupanti.

I primi dati sugli abbonati

Dopo la grande protesta avvenuta neanche un mese fa, si poteva immaginare che la campagna abbonamenti faticasse a decollare, nonostante i numerosi acquisti di Lotito e l’invito degli Ultras a non lasciare sola la Lazio. Come riporta il Corriere della Sera, i dati aggiornati a ieri, ovvero il terzo giorno, sono molto bassi e si aggirano sulle duemila tessere rinnovate, la maggior parte nei settori Nord dello stadio.

Il confronto con la scorsa stagione

Quest’anno, dunque, 2000 abbonamenti in tre giorni. Decisamene un flop se si pensa al dato dello scorso anno, quando solo nel primo giorno ne erano state rinnovate 3000. E’ presto per parlare di flop in senso assoluto, ma il trend è un inizio che la società deve prendere in considerazione.