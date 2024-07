Calciomercato Lazio, Pedullà: "Oggi confronto decisivo per Immobile. Per quanto riguarda Greenwood..."

Il calciomercato in casa Lazio non si ferma: Nuno Tavares è vicino al trasferimento ma l'operazione che sta tenendo in ansia i tifosi biancocelesti è quella di Ciro Immobile. L'attaccante ha trovato l'accordo con il Besiktas per l'ingaggio, quello che manca è la cifra da pagare per il cartellino; in questo momento i turchi sembrerebbero decisi a non farlo. L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in questi minuti ha dato un aggiornamento sulla trattativa di Immobile e sulla questione Greenwood. Questa la situazione

L'aggiornamento di Alfredo Pedullà sulla trattativa di Immobile

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi è previsto un incontro della Lazio con Ciro Immobile. Si cerca di trovare una soluzione prima della partenza per il ritiro. La Lazio aspetta una proposta ufficiale del Besiktas dopo aver abbattuto il costo del cartellino. Potrebbe bastare una cifra irrisoria. E non si può escludere che sia Immobile a favorire la svolta, rinunciando a qualcosa pur di favorire la soluzione turca.

Aggiornamenti su Greenwood

Come riportato dall'esperto di mercato, la Lazio è al corrente che tra Manchester United e OM c'è un accordo totale, manca soltanto il sì del diretto interessato. Il sì non è ancora arrivato per i noti fatti, la Lazio ha seguito la vicenda in nottata con un intermediario italiano. Se Greenwood accetta c'è poco da fare, altrimenti la situazione andrà monitorata.

