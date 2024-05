Monza-Lazio, ecco data e ora della conferenza stampa pre-partita di Tudor

Ci avviciniamo ormai alla prima delle quattro gare che i biancocelesti disputeranno in questo mese di maggio e saranno tutte decisive per tirare le somme e vedere in quale posizione di classifica la Lazio terminerà la stagione 2023/2024.

La prima delle quattro è in programma questo sabato, 4 maggio, alle ore 18:00 all'U-Power Stadium di Monza per affrontare la squadra allenata da Raffaele Palladino.

Per presentare il match, la Lazio sul proprio sito ufficiale ha comunicato che interverrà alla vigilia del match, domani venerdì 3 maggio, alle ore 12:00 il tecnico biancoceleste Igor Tudor

Il comunicato della Lazio