Lazio, Zaccagni: "Vestirò questa maglia ancora per molti anni, con l'orgoglio di chi..." | FOTO

Mancava solo l'ufficialità ma, nella serata di ieri, è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Lazio: Mattia Zaccagni ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2029.

Rinnovo Zaccagni, le parole del calciatore della Lazio sui social

Mattia Zaccagni, dopo l'ufficialità, quest'oggi ha espresso la propria felicità per il rinnovo di contratto con la Lazio. L'esterno biancoceleste, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un'immagine che lo ritrae in azione con la maglia della Lazio, con la didascalia che recita:

“Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021, e la vestirò ancora per molti anni. Con l’orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un’aquila non si può far altro che volare sempre più in alto. Insieme”.

Ringraziamenti al procuratore

Attraverso una storia pubblicata sempre su Instagram, l’esterno biancoceleste ha poi voluto ringraziare il procuratore Mario Giuffredi e la sua agenzia MARAT Football che, insieme, curano gli interessi del giocatore. Zaccagni scrive:

Un grazie particolare va a te Mario e a tutti i tuoi collaboratori, hai capito da subito le mie intenzioni e hai portato a termine un lavoro a dir poco fantastico. Sei una persona speciale che lavora solo per il bene dei propri giocatori, orgoglioso e felice di averti al mio fianco.

Lazio, i numeri stagionali di Mattia Zaccagni

Nella stagione attuale, l'esterno biancoceleste ha collezionato 31 presenze, divise rispettivamente tra campionato di Serie A (23), Champions League (6) e Coppa Italia (2). Lo score attuale parla di 5 reti realizzate ed un assist fornito. I gol sono arrivati 4 in campionato, mentre il quinto è arrivato in Coppa Italia, decisivo per la vittoria della Lazio ai Quarti di Finale (1-0) nel derby in cui ha eliminato la Roma lo scorso gennaio. Le quattro marcature in Serie A invece, sono arrivate contro Torino, Hellas Verona, Empoli e Frosinone.