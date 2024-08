Caressa: “La Lazio darà fastidio a tante squadre. Su Castellanos dico che…”

C’era tanta curiosità da parte degli addetti ai lavori nel vedere l’esordio in campionato della nuova Lazio di Baroni: con il Venezia si è vista una squadra molto fisica e dinamica, caratteristiche che spesso sono mancate negli scorsi anni. Il noto giornalista di Sky Sport Fabio Caressa, sul proprio canale YouTube ha analizzato la partita vinta dalla Lazio per 3-1. Queste le sue parole

È una squadra molto fisica, atletica, che bada al sodo e va in verticale. Mi ricorda ovviamente il Verona di Baroni. Il Venezia ha avuto le sue occasioni, in difesa la Lazio mi è sembrata meno solida. La tipologia di squadra è ben identificata. La Lazio darà fastidio a tante squadre. Quando la metti sul piano fisico in Italia non è facile per le altre. E se dovesse arrivare Folorunsho… Credo che la Lazio farà un ottimo campionato e farà innamorare i tifosi perché giocherà sempre con cuore e ardore ed è quello che vogliamo vedere in campo.