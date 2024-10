Sergej Milinkovic-Savic, per i tifosi biancocelesti il Sergente, è stato il centrocampista più determinante della Lazio degli ultimi anni. Durante il suo periodo in Italia, ha dimostrato una straordinaria visione di gioco, con passaggi precisi e una capacità di inserimento negli spazi che ha colpito tutti i tifosi appassionati del calcio. Milinkovic-Savic ha contribuito in modo significativo al successo della Lazio, diventando un punto di riferimento per la squadra e un giocatore fondamentale nel centrocampo. La sua capacità di segnare gol decisivi e di fornire assist ha elevato il suo status, rendendolo uno dei migliori centrocampisti del campionato. Il suo trasferimento all'Al Hilal conferma il suo prestigio e il riconoscimento a livello internazionale, portando con sé l’eredità di un grande calciatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Lazio.

Gol del Sergente



Dopo il pareggio per 3 a 3 tra l'Al Nassr, guidato da Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo, e l'Al Kholood, l'Al Hilal di Jorge Jesus ha colto l'occasione per allungare in classifica nella Saudi Pro League. Con una vittoria convincente per 2 a 0 contro l'Al-Taawon, la squadra di Jesus ha visto andare a segno l'ex centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, e Aleksandar Mitrovic.

Grazie a questo successo, l'Al Hilal si porta a quota 24 punti, mantenendo tre punti di vantaggio sull'Al Ittihad e sei sull'Al Nassr, attualmente terzo.

Risultati delle partite odierne:

-Al Feiha - Al-Ettifaq: 1-1

-Al Raed - Al Fateh: 2-1

-Al Hilal - Al-Taawon: 2-0

Inoltre, si segnala il pareggio tra Al Ahli e Al Okhdood, che si è concluso anch'esso 1-1, con gol di Godwin al 45'+6 e di Mahrez al 62'.

La classifica della Saudi Pro League continua a prendere forma, con l'Al Hilal che si afferma come principale contender per il titolo.