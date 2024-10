Lazio, domani una sfida storica contro il Genoa: i precedenti fra le due squadre

Nella giornata di domani, la Lazio sfiderà una squadra storica come il Genoa, il match avrà inizio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma e sarà valido per la 9 giornata di campionato di Serie A. La sfida sarà importantissima per entrambe le formazioni che quest’anno hanno cambiato allenatore e hanno fatto fronte a diversi cambiamenti: la Lazio di Baroni, soprattutto dopo la sconfitta, criticata e amara contro la Juventus, ricercherà la vittoria per riprendere la striscia dei risultati positivi in campionato. Il Genoa di Gilardino, invece, dopo un periodo non troppo positivo, cercherà una vittoria che possa stimolare il gruppo e la tifoseria a credere in questo campionato in cui l’obiettivo principale sarà la salvezza. Le motivazioni, insomma, saranno moltissime per entrambe le squadre e non sarà una sfida semplice proprio sotto l’aspetto mentale ed emotivo.

La storia del match

Domani si giocherà una sfida storica tra due squadre antichissime del nostro paese e della tradizione calcistica italiana: la Lazio, prima squadra fondata a Roma nel 1900 e il Genoa, squadra più antica del nostro paese e prima società calcistica, ancora in attività e in possesso del più antico documento di nascita, fondata nel lontano 1893. Il primo scontro in assoluto fra le due squadre risale al 1923, vinto dal Genoa per 4 -1 nel capoluogo ligure e giocato proprio in serie A. Prima di quello di domani, l’ultimo scontro all’Olimpico risale al 27 agosto 2023 con la Lazio allenata da mister Sarri e la sconfitta per 0-1 con goal del calciatore ex Genoa Matteo Retegui. Nelle ultime 15 occasioni in cui biancocelesti e rossoblù si sono incrociati nella capitale, considerando tutte le competizioni, non c’è stato neanche un pareggio: 9 successi della Lazio (di cui uno in Coppa Italia) e 6 vittorie del Genoa.

Il bilancio complessivo degli incontri

Il bilancio complessivo degli incontri fra le due squadre riporta 127 partite (104 in serie A, 16 in serie B e 7 in Coppa Italia di cui l’ultimo il 5 dicembre scorso agli ottavi di finale). In serie A ha vinto più volte il Genoa (43 vittorie, 26 pareggi e 35 sconfitte); invece, in serie B il primato va alla Lazio (5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). La Lazio vanta le maggiori vittorie anche in Coppa Italia (4 successi, 2 pareggi ed una sconfitta).