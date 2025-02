Belahyane e Provstgaard: svelate cifre e modalità di pagamento

Il calciomercato della Lazio si è chiuso con due colpi nel penultimo giorno a disposizione: sono arrivati Belahyane e Provstgaard che, insieme a Ibrahimovic, contano ben tre acquisti. Serviva una valida rotazione a centrocampo e un difensore in più visto i problemi avuti da Patric nel corso della stagione. Le concorrenti si sono rinforzate e hanno alzato il livello, anche Baroni però può fare affidamento su una rosa più lunga. In merito, sono state svelate le cifre ufficiali e le modalità di pagamento per quanto riguarda gli acquisti di Belahyane e Provstgaar: ecco tutti i dettagli riportati direttamente dal sito della Lazio.

Belahyane, tutti i dettagli sulle cifre e modalità di pagamento

La S.S. Lazio ha comunicato di aver acquisito definitivamente il contratto di lavoro del calciatore Reda Belahyane, proveniente dal club Hellas Verona. L’acquisizione definitiva è gratuita e prevede un corrispettivo variabile di 9,5 milioni di euro al verificarsi di particolari condizioni sportive.

Provstgaard, tutti i dettagli sulle cifre e modalità di pagamento