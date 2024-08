PRIMAVERA 1 | Sanderra nel post-partita: "Oggi bene, ma manca qualcosa, non mi è piaciuto…"

Al termine della sfida di Primavera 1 vinta contro l'Empoli sono arrivate le parole del tecnico Sanderra ai microfoni ufficiali del club. Una buona gara quella della Lazio in una partita non facile contro un avversario che ha creato qualche pericolo alla retroguardia biancoceleste con Renzetti chiamato a qualche intervento importante.

Serve determinazione, ordine, sacrificio e determinazione. Abbiamo difeso bene ma c'è tanto da lavorare e migliorare. Dobbiamo rinforzare la squadra. La vittoria ci fa bene ma ci deve far rimanere con i piedi per terra.

Guardiamo sempre a migliorarci, dopo il gol abbiamo difeso con ordine ma dovevamo chiuderla. A livello di gruppo si deve integrare. A fine partita non c'è stata esultanza e questo non mi è piaciuto non è mai scontato vincere qua.