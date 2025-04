LAZIO-BODO GLIMT | Castellanos: "Sono al 100%, qualificarci è difficile ma non impossibile"

E' Valentin Castellanos a presentare la sfida di ritorno fra la Lazio e il Bodo Glimt. Serve l'impresa per i biancocelesti per ribaltare il 2-0 della scorsa settimana in Norvegia.

A che punto sei del recupero della forma migliore?

“Non sono abituato a questo tipo di infortunio ma questo è il calcio, mi sento bene e credo di essere al 100%”

Come si vincono le partite come domani?

“Sappiamo che è molto difficile perchè giocano molto bene ma non è impossibile. Il 2-0 si può ribaltare perchè all'Olimpico siamo forti e dobbiamo dare tutto per ottenere un risultato positivo”

Quanta fiducia ti dà la stima del Mister?

“E' importante per me sentire la fiducia, essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità importante. Io lavoro per la squadra, poi se trovo il gol va ancora meglio. Speriamo che sia una partita con risultato positivo per noi”

Sei rammaricato di non essere al top per domani?

“Mi sento bene e ho fiducia perchè mi allenao sempre bene. Facciamo il nostro lavoro”

Come sta Dia?

“E' un giocatore importante per la squadra e sappiamo che è una responsabilità giocare nella Lazio. Noi cerchiamo di dare tutto in campo, insieme abbiamo giocato tanto e fatto ottimi risultati”

Come mai in campionato segni poco in casa mentre in Europa fai meno fatica?

“Lavoro sempre per i compagni, di fronte i nostri tifosi è più importante e quindi domani dobbiamo dare il massimo”

Quanto mancano i gol degli attaccanti?

"Per un attaccante è fondamentale fare gol, se li fanno i difensori va bene ugualmente. Sono molto contento per Romagnoli che ha segnato nel derby"

Quanto hai sofferto a stare fuori?

“Molto perchè non sono abituato, ho giocato tanto all'inizio ma l'importante è che stia bene la squadra”

Quanto sarà diverso domani all'Olimpico rispetto al sintetico?

“Non siamo abituati a giocare su questo tipo di terreno di gioco ma noi dobbiamo fare sempre il nostro calcio. Ribaltare il 2-0 è difficile ma non è impossibile”