Lazio-Bodo/Glimt, i diffidati biancocelesti: chi rischia di saltare l'eventuale semifinale

Nella serata di domani sera alle ore 21:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la gara di ritorno tra Lazio e Bodo/Glimt. Nel match contro i norvegesi ci sono tre calciatori biancocelesti diffidati, che se dovessero essere ammoniti nel corso della sfida di domani sera rischierebbero di saltare le eventuali semifinali, nel caso in cui la squadra di Baroni riuscisse a centrare la qualificazione, rimontando il 2-0 dell'andata.

L'elenco dei calciatori diffidati della Lazio

I biancocelesti a rischio squalifica per le eventuali semifinali di Europa League, in caso di passaggio del turno contro il Bodo/Glimt, sono Alessio Romagnoli, Mattia Zaccagni e Matias Vecino. Anche Patric risulta tra gli aquilotti diffidati, ma a seguito dell'operazione alla caviglia destra il difensore spagnolo ha anticipatamente finito la stagione. Nel caso in cui il direttore di gara ammonisse uno dei tre, o nella peggior delle ipotesi, tutti i biancocelesti a rischio diffida, scatterebbe la squalifica in automatico e di conseguenza l'assenza per le semifinali.

Eintracht-Tottenham

Sempre nella serata di domani, alle ore 21:00 andrà in scena la gara di ritorno anche di Eintracht-Tottenham. Dopo l'andata giocata a Londra e terminata per 1-1, è ancora aperta la sfida tra tedeschi e inglesi. La vincente di domani, nel caso in cui la Lazio riuscisse a passare il turno contro il Bodo/Glimt, sarà la prossima avversaria della squadra di Baroni per il doppio incontro per la semifinale di Europa League.