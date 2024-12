La Lazio brilla con i cambi: Baroni guida una panchina da record in Serie A

Il segreto della squadra di Baroni risiede nella panchina, capace di fare la differenza in campionato. Con 10 gol su 32 segnati dai subentrati, la squadra biancoceleste si distingue come una delle migliori in Europa, al pari di colossi come Atletico Madrid e PSG.

Panchina d’oro: la strategia vincente di Baroni

Baroni sta dimostrando di saper interpretare le partite con cambi decisivi, trasformando le risorse a disposizione in un’arma letale. A Lecce, la vittoria per 2-1 ha visto protagonisti Pedro, entrato dalla panchina per creare occasioni, e Marusic, autore del gol decisivo. Non è un caso isolato: Zaccagni ha piegato il Cagliari all’Olimpico, mentre Noslin ha fatto lo stesso con il Torino.

La panchina della Lazio, come riportato da Il Corriere dello Sport, ha portato 8 punti fondamentali in campionato, contribuendo alla scalata in classifica e consolidando il lavoro di Baroni. Nei cinque principali campionati europei, solo Atletico Madrid e PSG vantano numeri simili.

Lazio ai vertici grazie ai cambi: il segreto dei 10 gol

Questo record non è solo frutto di fortuna, ma di una strategia precisa: la rosa biancoceleste, priva di alcuni top player come Luis Alberto e Immobile, ha trovato un equilibrio tra giovani promettenti e veterani affidabili. Due alternative valide per ogni ruolo e rotazioni efficaci stanno garantendo risultati eccellenti.

Baroni, candidato alla “Panchina d’Oro” a gennaio, è riuscito a trasformare una squadra senza grandi investimenti in un modello di efficienza tattica. La Lazio continua a stupire, con 10 gol dalla panchina che rappresentano un primato in Serie A.