Como-Lazio, gli esordi in biancoceleste di Maurizio Sarri

E’ quasi tutto pronto per l'esordio in campionato della Lazio di Maurizio Sarri: prima gara della stagione in programma domenica 24 agosto alle 18:30 sul campo del Como di Cesc Fabregas. Tanta la curiosità attorno ad una squadra che non ha potuto cambiare nulla attraverso il calciomercato estivo, con le uniche novità che potranno effettivamente avvenire con il cambio di guida tecnica, dopo che nel corso della passata stagione i biancocelesti erano stati affidati a Marco Baroni, oggi al Torino.

Sarà dunque il quarto esordio stagionale a Roma per Maurizio Sarri, dopo quelli del 2021, del 2022 e del 2023. Un bilancio tutt'altro che negativo quello del tecnico toscano, per ciò che riguarda la prima partita stagionale sulla panchina della Lazio.

Il tuffo nel passato del 2021

Nel 2021 Immobile e compagni esordirono al Castellani di Empoli, in un campo più che conosciuto da Sarri, per la squadra che gli diede la visibilità necessaria per approdare in lidi più competitivi. Proprio dagli azzurri il percorso del tecnico toscano prese il volo, indirizzandolo poi tra Napoli, Juventus, Chelsea e Lazio. Nel 2021 i biancocelesti si imposero con il punteggio di 1-3: avvio shock segnato dopo quattro minuti dalla rete di Bandinelli, al quale dopo due soli minuti rispose Milinkovic-Savic. Sempre nel primo tempo la rimonta completata dalla Lazio grazie ai gol di Lazzari e alla trasformazione dagli undici metri di Ciro immobile.

Vittoria e sconfitta tra 2022 e 2023

Nel 2022 la stagione comincia in anticipo, la necessità è quella di portarsi avanti in vista del mondiale in Qatar. All'Olimpico il 14 agosto arriva il Bologna, con gli emiliani che concludono il primo tempo in vantaggio grazie al rigore di Arnautovic al 38’, quando dopo solo sei minuti di gioco arrivò l'espulsione del neoacquisto tra i pali Maximiano. Nel corso della ripresa, complice rosso a Soumaoro che restituì la parità numerica, l'autogol di De Silvestri e la rete del solito Immobile permisero alla Lazio di iniziare la stagione con tre punti.

Avvio shock invece l’anno successivo, stavolta anche nel risultato. Il campionato della Lazio parte da Lecce, dove sempre Immobile sblocca il match al 26’: la squadra di Sarri butterà tutto negli ultimi cinque minuti più recupero, quando Almqvist e Di Francesco firmarono l’incredibile tra 85’ e 87’.



Due successi e una sconfitta dunque il bilancio negli esordi con la Lazio per Maurizio Sarri, sperando che già da Como questo dato posso migliorare ancora.