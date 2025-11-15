Lazio, auguri speciali a Sergio Conceição per i suoi 51 anni
Il club celebra sui social l’ex esterno portoghese, protagonista di una delle epoche più vincenti della storia biancoceleste
Gli auguri del club: messaggi social e nota ufficiale
Con una storia su Instagram e un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, la Lazio ha voluto celebrare il compleanno di Sergio Conceição, che oggi spegne 51 candeline. Un tributo affettuoso per uno dei protagonisti della grande Lazio di fine anni ’90 e inizio 2000.
I numeri e i trionfi dell’esterno portoghese in biancoceleste
Nel corso della sua esperienza a Roma, Conceição ha collezionato 113 presenze, arricchite da 11 gol e soprattutto da una bacheca straordinaria:1 Scudetto,1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea.
Questo il messaggio della Lazio:
Tanti auguri a Sergio Conceicao! L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 51 anni. Due stagioni e mezza con la maglia della Lazio per Sergio Conceicao. Il centrocampista portoghese ha disputato 113 gare in campionato, realizzando 11 reti, con l`Aquila sul petto. In biancoceleste, ha conquistato cinque trofei: una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, uno Scudetto ed una Coppa Italia".