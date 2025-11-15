Lazio, auguri speciali a Sergio Conceição per i suoi 51 anni

Gli auguri del club: messaggi social e nota ufficiale

Con una storia su Instagram e un messaggio pubblicato sul sito ufficiale, la Lazio ha voluto celebrare il compleanno di Sergio Conceição, che oggi spegne 51 candeline. Un tributo affettuoso per uno dei protagonisti della grande Lazio di fine anni ’90 e inizio 2000.

I numeri e i trionfi dell’esterno portoghese in biancoceleste

Nel corso della sua esperienza a Roma, Conceição ha collezionato 113 presenze, arricchite da 11 gol e soprattutto da una bacheca straordinaria:1 Scudetto,1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea.

Questo il messaggio della Lazio: