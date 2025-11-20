Lazio, dubbi su Dele-Bashiru: il reintegro del nigeriano in lista è a rischio

Alla complessa vicenda relativa a Dia si aggiunge ora anche quella di Dele-Bashiru. Il centrocampista è in attesa di essere eventualmente reinserito in rosa al posto di Rovella, che proprio oggi verrà operato. Ma per la Lazio questa scelta potrebbe non essere così conveniente.

La situazione di Dele-Bashiru

Anche Dele spera nella convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa, nonostante sia fermo dai primi di settembre. La nazionale nigeriana, rimasta fuori dai Mondiali, potrebbe comunque decidere di chiamarlo sapendo che il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo biancoceleste da qualche giorno. La decisione finale spetta a Sarri, che deve valutare se reintegrarlo al posto di Rovella. Tuttavia, questa operazione comporta dei rischi: la Lazio ha pochissimi slot disponibili per effettuare cambi in lista, avendone già utilizzato uno per far rientrare Basic. Scegliere di inserirlo ora significherebbe consumare un ulteriore cambio per un calciatore che sarebbe utilizzabile soltanto fino al 29 novembre, data della partita Milan-Lazio, perché entro il 1° dicembre Dele dovrà comunicare alla Nigeria la sua disponibilità alla convocazione.

Il dubbio

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, con un solo cambio ancora disponibile da qui alla fine della stagione, la società deve riflettere attentamente. Vale la pena “bruciarlo” in questa fase? Anche perché il centrocampista è considerato cedibile in vista del mercato di gennaio ed è inserito nella lista dei possibili partenti di Sarri. La Lazio proverà a piazzare prima Noslin e Belahyane, con la speranza di riuscire comunque a trattenere Dele-Bashiru. A gennaio, infatti, i cambi torneranno completamente liberi e la situazione sarà più gestibile.