Lazio e WhatsApp: dove votare il nome della nuova aquila

Nelle ultime ore la notizia bomba e quasi improvvisa. La Lazio avrà una nuova aquila che tornerà a volare nelle mure amiche dello stadio Olimpico. Da circa mezz'ora è partito il sondaggio per dare il nome alla nuova aquila. Il tutto tramite il canale WhatsApp ufficiale della S.S.Lazio. Un elenco di nomi scelti e la voce del popolo biancoceleste che sceglierà il nome del nuovo simbolo che incanterà i propri tifosi ad ogni partita casalinga.

Il link dove votare il nome della nuova aquila

https://whatsapp.com/channel/0029VbBbY9T0bIdgt0HgwU2D/355

Nuova aquila, nuovo falconiere

Il nuovo guardiano del simbolo del club è Giacomo Garruto direttore e responsabile del ParcoNatura La Selvotta di Formello. Giacomo Garruto è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale. Un curriculum di tutto rispetto che lo ha reso una delle figure più qualificate a livello nazionale in merito alla conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale.

Il falconiere ha inoltre un legame profondo con la Lazio in quanto nel 2000, data non banale per il mondo biancoceleste, fu suo padre a condurre un’aquila reale sul prato dell’Olimpico.