CdS | Le richieste di Tudor scottano: Lotito prende tempo

Finito il campionato, si è capito cosa aspetta la Lazio. In conferenza stampa Tudor non ha risposto alle domande di mercato, ma ha cominciato a fare nome e cognome in privato nei colloqui con Lotito.

Le richieste di Tudor

Luis Alberto partirà a prescindere dai piani dell'allenatore. Come scrive il Corriere dello Sport, le richieste sono ambiziose in entrata (almeno due difensori centrali, un esterno sinistro e altri acquisti tra centrocampo e attacco), ma sono ben più scottanti in uscita. In lista ci sarebbero Guendouzi, Isaksen, Cataldi, Immobile, Lazzari e forse Rovella, che però sarebbe l'unico su cui intenderebbe lavorare, seppur non in cima alle sue preferenze. Vecino e Kamada sono gli intoccabili di Tudor in quel ruolo, ma forse con qualche muscolo in più l'ex Monza potrebbe risultare più utile alla causa.

Fraioli

Malumori peggiorati rispetto alla gestione Sarri

Secondo alcune indiscrezioni, domani le parti si aggiorneranno nuovamente. La società invece ribadisce che ci sono contatti telefonici quotidiani e non servono altri incontri. Il tema della ricostruzione è diventato centrale e le turbolenze dello spogliatoio, se possibile, sono peggiorate rispetto alla gestione Sarri. Pesa anche l'aspetto tattico e finanziario: Guendouzi, Isaksen e Rovella sono costati alla Lazio circa 50 milioni, è necessario metterli in discussione? Sì, Tudor ha recuperato Kamada, ma ha messo in crisi gran parte dell'organico. Zaccagni ha cambiato ruolo e Romagnoli fatica nel suo nuovo sistema di gioco.

Trovare sostituti di livello

Innanzitutto bisogna trovare sostituti all'altezza di Felipe Anderson e Luis Alberto, senza contare che si dovranno valutare i giocatori che rientrano dal prestito e trovare un centravanti di livello. Castellanos ha segnato appena 4 gol, gli stessi di Cancellieri all'Empoli. Ciro è un simbolo e ha trascinato la Lazio agli ottavi di Champions (4 gol pesantissimi): anche dalla panchina sarebbe un riferimento per un club che non ha più niente di laziale.