CdS | Aston Villa, assalto per Guendouzi: il club può offrire 30 milioni

Come riporta il Corriere dello Sport, Guendouzi ha chiesto la cessione e l'Aston Villa sarebbe il club pronto a offrire i 30 milioni richiesti dalla Lazio. Il centrocampista francese, preso in prestito con riscatto a 18 milioni, può sbloccare il mercato della Lazio. La trattativa non è ancora stata avviata, ma può decollare nel giro di due settimane e viene confermata dall'entourage del francese.

Il rapporto tra Tudor e Guendouzi

A volterlo è Emery, il tecnico che lo ha allenato all'Arsenal e che spinge per poterlo avere di nuovo. C'è da chiedersi cosa spinge, invece, la Lazio a discutere il miglior acquisto della scorsa estate. Nonostante i vari tentativi della società di smontare il caso, come scrive il giornale romano, la verità è che Guendouzi non si trova con Tudor e Tudor non lo considera tra le prime scelte del suo modulo. Con il croato alla guida della Lazio, e con i soldi richiesti da Lotito, il francese andrà via.

Matteo Guendouzi

Il futuro di Isaksen

Un altro talento in discussione è Isaksen. Se paragoniamo la sua prima stagione alla Lazio alla prima di Felipe (2013/14) e Luis Alberto (2016/17), quella del danese è andata molto meglio. E' partito addirittura titolare negli ottavi di Champions contro il Bayern. Poi, con Tudor, sparito. Piace al Feyenoord, ma da Formello negano qualsiasi trattativa.

Gustav Isaksen

I nomi per il mercato della Lazio

Da giorni girano alcune indiscrezioni su Santiago Gimenez e Matts Wieffer, trattato lo scorso anno in parallelo con Guendouzi. Al momento, però, non c'è niente di confermato. E' spuntata anche la candidatura di Calvin Stengs, 25 anni, sempre del Feyenoord e possibile erede di Luis Alberto. Sarri lo voleva a gennaio, è stato riproposto, ma la società ancora non lo sta prendendo in considerazione. L'unico acquisto già definito ma non ancora ufficiale è quello di Loum Tchaouna: trattativa ai dettagli, arriverà alla Lazio per 8 milioni.