Leggo | Lazio, i dubbi di Tudor: tecnico in bilico

Tudor è volato in Croazia e l'incontro con Lotito è slittato a data da destinarsi. Sono giorni di riflessione sia per il tecnico che per la Lazio: bisogna trovare un compromesso per continuare insieme e iniziare a discutere il rinnovo di contratto.

Igor Tudor

Le alternative a Tudor

Come riporta Leggo, questa appena trascorsa è stata una settimana nervosa per il croato, che ha preferito staccare la spina mentre l'entourage è al lavoro per trovare una soluzione, senza escludere l'addio. La Lazio infatti si sta già guardando intorno. Le alternative principali sarebbero Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, su cui però sono rispettivamente in vantaggio Bologna e Fiorentina.

La situazione Kamada

C'è anche da risolvere l'intrigo di Kamada. Il giapponese ha ricevuto un'importante offerta dal Crystal Palace: 5 milioni di sterline a stagione per cinque anni, ma la priorità rimane la Lazio, anche se Lotito non prende in considerazione la possibilità di un rinnovo annuale. Difficile possa concretizzarsi su queste basi un nuovo matrimonio che minerebbe quindi la permanenza di Tudor.