Lazio-Fiorentina, i convocati di Vanoli: due gli assenti

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro i biancocelesti

Beniamino Civitelli /
Paolo Vanoli
Paolo Vanoli - Depositphotos

Nonostante le tante notizie di calciomercato che riguardano in queste ore la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri domani ospiterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina di Vanoli in una partita che si preannuncia delicatissima.

Due assenti per Vanoli

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro i biancocelesti. Sono due gli assenti per Vanoli: Viti e Richardson, come riportato da Gianluca Di Marzio entrambi non prenderanno parte alla sfida di domani per motivi di mercato.

I convocati di Vanoli per Lazio-Fiorentina

La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio:

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor

