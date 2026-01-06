Lazio-Fiorentina, i convocati di Vanoli: due gli assenti
Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro i biancocelesti
Nonostante le tante notizie di calciomercato che riguardano in queste ore la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri domani ospiterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina di Vanoli in una partita che si preannuncia delicatissima.
Due assenti per Vanoli
Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro i biancocelesti. Sono due gli assenti per Vanoli: Viti e Richardson, come riportato da Gianluca Di Marzio entrambi non prenderanno parte alla sfida di domani per motivi di mercato.
I convocati di Vanoli per Lazio-Fiorentina
La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor