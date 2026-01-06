West Ham-Nottingham, Taty si è gia conquistato la fiducia del mister: la formazione ufficiale

Taty Castellanos, ex biancoceleste e nuovo arrivato nel West Ham, ha già conquistato la fiducia del mister, ecco la formazione ufficiale per West Ham-Nottingham

Photo by Julian Finney/Getty Images via onefootball

Taty Castellanos, ex attaccante del club biancoceleste e nuovo arrivato nel West Ham per la cifra di circa 29 milioni, ha già conquistato la fiducia del mister Santo, che ha deciso di schierato dal 1° minuto per la gara contro il Nottingham.

West Ham-Nottingham: la formazione ufficiale 

West Ham United (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Todibo, Mavropanos, Scarles; Soucek, Fernandes; Bowen, Paquetà, Summerville; Castellanos. All.: Santo.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Williams, Murillo, Milenkovic, Aina; Dominquez, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Jesus. All.: Dyche.

