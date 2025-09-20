Lecce-Cagliari 1-2, Belotti show regala i tre punti ai suoi

I riflettori si accendono sullo stadio Via del Mare per il match Lecce-Cagliari. E' l'anticipo delle ore 20.45 del sabato sera e sicuramente uno scontro diretto per quella che sarà la futura lotta per un retrocedere. Gli ospiti vincono per 1-2 dopo esser andati in svantaggio dopo pochi minuti con la rete di Tiago Gabriel. Ci pensa Andrea Belotti a stupire, lui infatti a ribaltarla grazie ad una doppietta con un gol per tempo.

Il primo tempo tra Lecce e Cagliari

A partire aggressivo è il Lecce. I padroni di casa infatti partono subito a mille assediando il Cagliari fin dalle primissime battute. Al minuto 5 arriva la rete del vantaggio, colpo di testa di Tiago Gabriel su cui Caprile non può nulla, è vantaggio giallorosso. Gli ospiti si prendono qualche minuto per assestarsi e ci riescono bene prendendo di conseguenza campo sull'avversario. Sulla fascia destra Palestra vola rendendosi pericoloso in più occasioni. In una di queste nasce il gol del pareggio: proprio il terzino ad involarsi e a mettere al centro per Belotti che la piazza solo davanti al portiere, è il 33simo ed è 1-1. Il primo tempo si chiude in parità.

Il secondo tempo

La ripresa parte con ritmi decisamente più lenti rispetto ai primi 45 minuti di gara. Le manovre offensive si fanno più timide e le squadre sembrano non voler rischiare eccessivamente, la paura di perdere inizia a prendere piede. Un lampo arriva al minuto 70, quando Belotti controlla un pallone in area con un cambio di direzione che costringe il giocatore avversario, Tiago Gabriel, a commettere un'entrata imprudente che porta al fallo da calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta ancora Belotti, il suo tiro non è dei migliori, Falcone è vicinissimo a parare il pallone che gli passa però sotto la pancia, l'attaccante del Cagliari può esultare per la doppietta e per i tre punti da riportare in Sardegna.