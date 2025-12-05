I giocatori esultano sui social. Zaccagni: "Serata speciale. Il meglio deve ancora venire…"

La Lazio batte il Milan 1-0 grazie al gol di Zaccagni e stacca il pass per i quarti di finale. La squadra di Sarri dopo 90' di attenzione ai massimi livelli riesce a venire a capo della partita sbloccando il risultato a dieci minuti dalla fine nel segno del suo capitano.

Zaccagni festeggia sui social

Mattia Zaccagni è stato in assoluto l'MVP di Lazio-Milan, il gol è solo la ciliegina sulla torta di una partita condita da giocate decisive ma soprattutto di carattere.

Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale, Mattia Zaccagni ha voluto celebrare la vittoria di ieri in Coppa Italia. Questa la didascalia al suo post:

Una serata speciale, da celebrare. Avanti in Coppa. E il meglio deve ancora venire

Zaccagni - Fraioli

Il post su Instagram di Zaccagni

La storia Instagram di Cancellieri

Anche Matteo Cancellieri sul proprio profilo Instagram ha voluto festeggiare sia la vittoria sia il suo rientro in campo dopo un mese e mezzo, complice un brutto infortunio:

Sorto molto contento per la bella vittoria di ieri sera e per esser tornato finalmente in campo dopo un infortunio che mi ha tenuto fuori un mese e mezzo, avanti insieme.

Cancellieri - Instagram

Il post di Mandas

Alla sua prima apparizione stagionale Mandas ha mantenuto la porta inviolata con alcuni buoni interventi soprattutto su Pulisic. Sul suo profilo Instagram ha voluto trasmettere tutta la sua gioia.