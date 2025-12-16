Calciomercato Lazio, si spegne il sogno per l'arrivo di Loftus-Cheek e Raspadori: il motivo

Il mercato di gennaio e tra i vari profili valutati dal Comandante risaltano quelli di Loftus-Cheek e Raspadori, importanti calciatori che rinforzerebbero la squadra, tuttavia, sembra che il loro arrivo dovrà rimanere soltanto un sogno per il mister e per i tifosi biancocelesti.

Calciomercato Lazio: Loftus-Cheek e Raspadori fuori portata

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in attesa del verdetto della Commissione sui conti, la Lazio potrà svolgere il mercato invernale soltanto a saldo zero, ma non solo, i due profili tanto amati dal mister sono operazioni fuori portata sia per costo che per stipendio, infatti, i due guadagnano circa 3,8 milioni di euro e, per questa ragione, anche eventuali prestiti non sarebbero sostenibili. Nomi troppo grandi per una Lazio che, nel caso in cui dovrà svolgere il mercato a saldo zero, dovrà chiudere le operazioni di uscita-entrata alle stesse cifre.

