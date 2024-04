Il Messaggero | Il nuovo Castellanos avanza. Ciro a un bivio: accettarlo o dire addio

Non avrà segnato un'altra doppietta, ma contro il Verona Castellanos ha aggiunto un altro tassello in suo favore per la titolarità da qui al 26 maggio. Non ha proprio il killer instinct (6 gol in 42 partite), ma il resto dei numeri è dalla sua parte: ha tirato due volte verso la porta, ha recuperato palla due volte e, nonostante sia stato il più pressato dal Verona, ha comunque giocato 41 palloni tra le maglie di una difesa che appariva impenetrabile. Il tecnico elogia Taty, anche se sa che davanti la porta deve migliorare. Dopo sette partite, Tudor sembra aver fatto la sua scelta, che casualmente coincidono con le cinque vittorie ottenute: ogni volta che Castellanos parte titolare, la Lazio vince.

Taty Castellanos

Fabiani smentisce l'interesse per Sanchez

Fabiani ha confermato la fiducia all'argentino, affermando che punteranno tutto su di lui per il prossimo anno, al di là di eventuali occasioni di mercato che si presenteranno. Ieri dall'Argentina hanno rilanciato Alexis Sanchez per il prossimo anno, ma il ds smentisce al Messaggero:

La nostra politica è chiara e coerente, non prenderemo ultratrentenni. Mandragora e Gosens? Ribadisco, non ci sono trattative in corso e quindi nulla di verso sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso.

E Immobile?

Nel frattempo, come scrive il Messaggero, Immobile si ritrova in un altro momento complicato della sua peggior stagione alla Lazio. Era convinto di ritrovare spazio dopo aver recuperato dall'infortunio, ma le prestazioni di Castellanos gli sono valsi gli ingressi solo all'82' e all'87' e ciò potrebbe avergli fatto tornare i mal di pancia. Per Lotito il capitano resta un valore aggiunto e 206 gol in 337 partite non si cancellano. Eppure, per Ciro arriva il momento di prendere una decisione: il club non lo mette in discussione, a patto che accetti di non avere più il posto da titolare assicurato. In caso contrario, sarà opportuno trovare un acquirente disposto a versare nelle casse del club circa 10 milioni e accettare un ingaggio di 5.