SERIE B FEMMINILE | Lazio Women-San Marino Academy, la designazione arbitrale

Nella giornata di domani, mercoledì 1° maggio, torna in campo la Lazio Women. Le ragazze di mister Grassadonia, dopo il successo per 6-1 in casa del Pavia, secondo consecutivo dopo quello al Tavagnacco, tornano a giocare in casa. Per la 27° giornata del campionato di Serie B Femminile, nella Capitale arriva la San Marino Academy, reduce dal successo interno per 2-1 contro la Freedom.

Lazio Women-San Marino Academy, la designazione arbitrale del match

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, Sslazio.it, la designazione arbitrale della sfida tra le ragazze biancocelesti e la San Marino Academy, valida per la 27° giornata del campionato di Serie B Femminile, ha assegnato la direzione della gara a Vittorio Palma della sezione di Napoli. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Pablo Lemos e Massimiliano Napolitano.

Lazio Women, la situazione in classifica a quattro giornate dal termine

La Lazio Women di mister Gianluca Grassadonia, dopo 26 giornate di campionato, si trova in testa alla classifica della Serie B Femminile con 71 punti, frutto di 23 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Reduci da nove vittorie consecutive, le ragazze biancocelesti si trovano a +5 sulla Ternana seconda in classifica con 66 punti, mentre al terzo posto c'è la coppia Cesena-Parma a 64 punti, sette in meno rispetto alla Lazio Women. Le ragazze di mister Grassadonia, in queste ultime quattro giornate di campionato, cercheranno di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici, con lo scopo di centrare il tanto atteso obiettivo: il campionato di Serie A.