Il Messaggero | Zac, l'uomo in più per la Champions

Gli infortuni di Zaccagni purtroppo hanno condizionato la stagione della Lazio. Lo scorso anno arrivati a questo punto aveva giocato 2782 minuti, quest'anno esattamente 1702. Ecco anche spiegata la metà dei gol rispetto a quelli della scorsa stagione, che hanno aiutato la Lazio a raggiungere il secondo posto. Sarri ha dovuto farne a meno per parecchio, Tudor lo ha avuto solo all'esordio e lo ha ritrovato proprio sabato, quando è tornato con un gol che ha steso il suo ex Verona, regalando tre punti pesanti ai biancocelesti.

Mattia Zaccagni

Il ritorno di Zaccagni

In soli 12 minuti dal suo ingresso Mattia lascia il segno e si mette alle spalle l'ennesimo calvario di questa stagione. Gioca senza timore, non ha paura di rimettere la caviglia in un contrasto col rischio di una ricaduta, come si è notato dall'intervento in copertura su Suslov. Come scrive il Messaggero, Zaccagni deve solo convincersi che il nuovo ruolo possa comunque esaltarlo. Al momento Felipe si è ripreso la trequarti insieme a Luis Alberto, ma il brasiliano partirà e forse anche il Mago, dunque Zaccagni è destinato ad avanzare in campo. Intanto è il secondo miglior marcatore biancoceleste in questa stagione (6 gol insieme a Castellanos), nonostante le 14 partite saltate. Serviranno i suoi gol per avanzare in classifica e provare a centrare la qualificazione in Champions, sulla carta praticamente impossibile.

I festeggiamenti del 12 maggio

Mattia può diventare un simbolo, un altro capitano. Più di tanti altri compagni ha a cuore il futuro immediato che condizionerà il prossimo anno. Ora il Monza, poi l'Empoli. Lotito aveva chiesto di giocare contro i toscani domenica 12 maggio alle 12.30 per poter celebrare il cinquantesimo anniversario del primo scudetto con la maglia speciale e un Francobollo. L'obiettivo è una grande festa, si attendono ulteriori promozioni per riempire lo stadio. Inoltre, alle 18 tutta la squadra sfilerà all'Auditorium per un altro evento commemorativo.