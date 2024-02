Champions League | Sané in dubbio per la Lazio

Leroy Sané sembra essere in forte dubbio per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League prevista per martedì prossimo. Stando alla notizia ricevuta poco fa dalla Germania, l'esterno offensivo tedesco salterà con ogni probabilità l'anticipo di campionato, previsto venerdì, in casa del Friburgo. Si attendono aggiornamenti in settimana in merito al fastidio accusato da Sané, in modo da sapere se sarà disponibile per la sfida contro la Lazio.

Sané è alle prese con un fastidio incessante al tendine rotuleo che lo sta mettendo ai ferri corti da ormai varie settimane. Oggi ha svolto lavoro individuale, anziché di gruppo. Sorge, dunque, spontanea la domanda se l'ex Manchester City riuscirà a recuperare in vista del match contro la Lazio. Ancora non è possibile dare una risposta certa, tuttavia sarà difficile che Sané parta da titolare. Il calo nelle prestazioni del giocatore è molto probabilmente da ricondurre al fastidio che sente giornalmente, cio nonostante Sané rimane uno dei punti cardine della formazione di Thomas Tuchel, come è stato ben visibile nella gara d'andata. Il tecnico - campione di europa con il Chelsea - potrebbe decidere di lasciare Sané in panchina come jolly da giocare solo in caso di stretta necessità. Alternative da poter usare sono, senza dubbio, Mathys Tel o Bryan Zaragoza; le caratteristiche sono a grandi linee simili, tuttavia l'esplosività nel breve e nel lungo e la tecnica di Sané fanno la differenza.

Nel caso in cui il tedesco non potesse giocare, la Lazio potrebbe tirare un piccolo sospiro di sollievo sapendo di avere un campione in meno da affrontare. Comunque, per difendere il risultato dell'andata, i biancocelesti dovranno difendersi con le unghie e con i denti, al di là degli avversari che scenderanno in campo. Al contrario Maurizio Sarri potrà preparare la partita in maniera leggermente differente, magari concentrando la fase difensiva sul lato opposto.