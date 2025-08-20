I tifosi della Lazio vicini alla squadra anche in momenti delicati: il record degli abbonamenti

La campagna abbonamenti della Lazio procede a gonfie vele. Come riporta La Repubblica, infatti, i numeri di quest'anno sono da capogiro nonostante la l'estate turbolenta alla quale è andata incontro la società biancoceleste.

Fraioli

I dati

La campagna abbonamenti, dopo essere stata chiusa ieri, ha registrato ben 29.100 abbonati. Numero inferiore solo a quello della stagione 2023-2024, quando di tesserati se ne contarono circa 30 mila.

Inoltre, la possibilità di una nuova campagna abbonamenti a settembre potrebbe divenire realtà… se la squadra inizierà con il piede giusto.

Sarri e la squadra

Dopo questa dimostrazione di amore da parte dei tifosi, che hanno dichiarato di voler rimanere vicini a staff e giocatori, sarà il momento della squadra e del tecnico biancocelesti a ripagare la fiducia di coloro che li seguono sempre e ovunque.

Sarri, infatti, per la prima contro il Como ha deciso di affidarsi alle certezze di sempre, come Guendouzi e Zaccagni, per preparare un ritorno degno di nota.