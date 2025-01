Amoruso a Calcio Time su Baroni: “Mi ha sorpreso…ma la squadra lo segue in tutto e per tutto”

Nonostante gli ultimi risultati ottenuti dalla Lazio sul campo, tra cui quello di domenica contro la Fiorentina, non si può negare, quest’anno, il grande lavoro svolto da mister Baroni nel forgiare una squadra del tutto nuova ma assolutamente convincente. L’allenatore toscano, arrivato a quest’anno dal Verona, ha stupito tutti, tifosi in primis che lo avevano accolto con un po’ di scetticismo. Grazie al suo gioco è la sua tattica in grado di valorizzare la squadra, la Lazio sta ottenendo grandi risultati, soprattutto in Europa League dove i biancocelesti sono ancora imbattuti da fine settembre. Nel corso della puntata di Calcio Time, in onda sui canali social di EuropaCalcio.it, Lorenzo Amoruso, ex calciatore italiano, ha parlato di alcune big di Serie A e si è soffermato sulla Lazio di Baroni.

Nella prossima pagina le dichiarazioni