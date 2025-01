L’ex attaccante Bonazzoli a Calcio Time: “Di Zaccagni ho sempre notato qualità e personalità”

Uno dei calciatori più in forma di questo periodo è proprio il capitano della Lazio Zaccagni, nonostante il rendimento della squadra, in campionato, non sia stato, ultimamente, dei migliori. Nella 32ª puntata di Calcio Time, a cura della redazione di EuropaCalcio.it, è intervenuto l’ex attaccante del Verona, della Reggina e della Sampdoria, Emiliano Bonazzoli. L’ex calciatore ha parlato di diversi temi tra cui soprattutto dell’attuale capitano e numero 10 biancoceleste, Mattia Zaccagni.

Le parole di Bonazzoli su Zaccagni

Abbiamo condiviso lo spogliatoio e ottenuto la promozione con il Cittadella. Gli faccio i complimenti per la sua scalata sino alla Nazionale e in una squadra come la Lazio, della quale è anche capitano. Era molto giovane all’epoca, ma già si notavano le sue qualità tecniche e di personalità

Bonazzoli e Zaccagni come compagni di squadra

Dal 2015 al 2016 Emiliano Bonazzoli ha giocato con la Cittadella, collezionando 11 presenze e, proprio in questa circostanza, ha avuto modo di conoscere l’attuale capitano della Lazio, che, invece, ha giocato nella squadra in provincia di Padova soltanto un anno, prima di approdare definitivamente a Verona e, successivamente, alla Lazio. Il rendimento di Zaccagni non passa inosservato quest’anno, il calciatore quest’estate si è caricato la responsabilità della maglia numero 10 eredita da Luis Alberto della fascia di capitano di Immobile, dimostrando di essere un riferimento per i compagni dentro e fuori dal campo.