Sondaggio Lazio per un vecchio pallino che gioca in Serie A

Ormai è risaputo che la Lazio farà un altro colpo a centrocampo, è la zona di campo su cui Baroni ha parlato di coperta corta e qualcosa in entrata è da fare in modo obbligatorio. La conferma di un altro acquisto prima della chiusura del calciomercato invernale è arrivato anche dal direttore sportivo Angelo Fabiani.

Un nome nuovo è stato riportato pochi minuti fa da SkySport tramite l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. In realtà non si tratta di una assoluta novità ma di un vecchio pallino che era entrato nei radar biancocelesti già dai tempi di Igli Tare. La Lazio oggi ha effettuato un sondaggio per il centrocampista in questione.

Lazio su Ilic del Torino

E' Ivan Ilic il giocatore su cui la Lazio sembra aver fatto diversi sondaggi. A riportarlo è Sky che sottolinea quanto non sia una semplice voce di calciomercato, al contrario sembra che i biancocelesti abbiano avuto contatti sia con il giocatore che con il suo entourage. Tutto è in fase molto embrionale ma l'interesse sembra esserci ed essere molto concreto.

La valutazione del calciatore

Attualmente la valutazione di Ivan Ilic si attesta attorno ai 20 milioni. Questa la cifra riportata da Transfermarkt. La Lazio aveva puntato con decisione il calciatore nel 2022 per poi andare dall'Hellas Verona al Torino per una cifra di 16 milioni e 500mila euro.