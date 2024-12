Napoli-Lazio, un biancoceleste non ce la fa: lascia il campo per infortunio

Napoli-Lazio, un difensore costretto al cambio

Nel coso del secondo tempo di Napoli-Lazio, attualemnte sul risultato di 0-0, un calciatore biancoceleste ha dovuto lasciare prematuramente il campo. Si tratta di Alessio Romagnoli, che ha subito una forte contusione al ginocchio nello scontro con McTominay.

L'infortunio di Romagnoli

Il centrale della Lazio ha rovato a fare rientro in gioco, ma subito dopo si è accasciato a terra, richiamando il cambio. AL suo posto, è entrato Gabarrón Patric, che ha preso la posizione affianco a Gila. Ansia dunque in casa Lazio per le condizioni di Romagnoli, che verrà valutato per il prossimo incontro con l'Ajax in Europa League e con l'Inter in campionato.