Napoli-Lazio, ammonito un biancoceleste: era diffidato e salterà l'Inter

Napoli-Lazio, ammonito un biancoceleste

Brutte notizie per mister Baroni in vista del prossimo impegno di campionato, in cui la Lazio affronterà l'Inter all'Olimpico nel big match di lunedì 16 dicembre alle 20:45.

Castellanos salterà l'Inter

Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Taty Castellanos, che, essendo diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nella sfida contro il Napoli al Maradona e sarà costretto a saltare la partita per squalifica.