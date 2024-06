Il Messaggero | E se alla fine sbarcassero due attaccanti a Formello?

Resta fermo il no al Feyenoord su Isaksen. Stengs si può fare comunque con 13 milioni più bonus, ma la Lazio vuole incastrare prima il resto del mercato. Baroni vede Dele-Bashiru alla Folorunsho: in settimana può sbloccarsi definitivamente l'affare con l'Hatayspor in prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 4.

Telefonata di un'ora tra Lotito e Setti

Il nuovotecnico insiste per Noslin e Lotito ieri è rimasto un'ora al telefono con Setti a discutere della valutazione di Akpa Akpro, che aspetta solo notizie senza mettersi di traverso. Nel frattempo Fabiani tiene costantemente vivo anche Dia con la Salernitana, pronta a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni il prossimo anno.

E se alla fine sbarcassero due attaccanti a Formello?

Al momento l'uno sembra ancora escludere l'altro. La Lazio ha rifiutato 15 milioni dal Girona per Castellanos, ma in fondo spera sempre che Immobile si guardi intorno. «Io non mollo», ha giurato Ciro, che si sta allenando ogni giorno in vacanza per farsi trovare al top ad Auronzo. Il bomber ha altri due anni di contratto, la società biancoceleste non vuole metterlo alla porta, ma forse fargli pressione col mercato. E evidente che l'obiettivo sia quello di aprire un nuovo ciclo, Immobile è l'ultimo reduce dal 2016, l'ultimo dei capitani rimasto. L'Arabia non lo ha più richiamato, c'è un vicolo sempre più stretto che porta all'Inter di Simone Inzaghi, ma è presto.

Il Messaggero