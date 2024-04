Lazio, il ritiro d'Auronzo è salvo: la firma è arrivata sul gong

E' stato e sarà ancora molto impegnato sul fronte politico, basti vedere l'indolenza sul ritiro di Auronzo: firmato ieri sera, alle 22:30, il contratto da 600mila euro con il comune d'Auronzo (ma atteso oggil'invio della pec) per il ritiro estivo.

Blitz di Lotito a Formello?

Sabato Lotito ha giurato di voler stare più vicino alla Lazio e a Tudor. Non è escluso che oggi possa far un blitz a Formello e suonare la carica come un tempo. Battere domani la Salernitana ha un valore simbolico anche per l'ex Angelo Fabiani, ora ds della Lazio.

Dia un'opportunità per l'attacco della Lazio

Basic e Sepe sono stati gli scambi in prestito a Gennaio, ma non sono esclusi altri affari a giugno. Dia è fuori rosa, un occasione per l'attacco.