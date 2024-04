Lazio, un mese per la rinascita di Kamada: entro metà maggio comunicherà la sua decisione

Kamada potrebbe essere l'acquisto in più di questo finale di stagione. Arrivato ad agosto in prestito con diritto di esercitare da solo il rinnovo per tre anni, è stato totalmente fuori con Sarri ma Tudor lo sta riscoprendo piano piano. Se prima il suo futuro appariva certo, ora forse non è più così.

Il nuovo ruolo di Kamada

Come scrive il Corriere dello Sport, Il centrocampista ha ritrovato posto nella formazione titolare da quando è arrivato il tecnico croato; ha giocato in diversi ruoli e ha inaspettatamente risposto bene da mediano, un po' meno da trequartista. Nel ruolo più arretrato ha mostrato corsa e contrasto contro due avversari non semplici come Juve e Roma. Domani contro la Salernitana potrebbe rientrare nell'undici titolare: più partite giocherà più si alzano le probabilità che decida di rimanere a Roma. Entro il 10 maggio dovrà decidere se esercitare il rinnovo fino al 2027 o iniziare da capo in un altro club.

Kamada con la maglia della Lazio

Il precedente in Eintracht-Marsiglia del 2022

Tudor, come riporta il giornale, ricordava molto bene un episodio del passato che ha permesso di dar vita alla nuova vita laziale di Kamada. I siti specializzati segnalano 56 presenze a Francoforte del giapponese nel ruolo di centrocampista puro e, più nel dettaglio, Il 26 ottobre 2022, durante Eintracht-Marsiglia nel girone di Champions (2-1), Kamada segnò dopo soli 3 minuti e, ironia della sorte, il gol del pareggio venne proprio da Guendouzi. Non solo, anche nella partita di ritorno il giapponese giocò mediano.