Il Messaggero | C'è Dia in campo: ecco i nuovi gol per la Lazio

Boulaye Dia è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, senza più dubbi o ripensamenti. Dopo le visite mediche, la firma sul contratto e il primo allenamento con i nuovi compagni, ha rivolto un videomessaggio ai tifosi biancocelesti:

«Ciao, sono Boulaye Dia e sono molto felice di essere qui e di indossare questa maglia».

Il senegalese arriva in prestito dalla Salernitana, con un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro più un milione di bonus. La trattativa, condotta da Fabiani e Petrachi, ha avuto due fasi: una prima a giugno, che non ha portato a conclusioni, e una seconda più rapida nella scorsa settimana, conclusasi con l'accordo definitivo. Come parte dell'intesa, la Lazio ha deciso di non cedere Diego Gonzalez, preferendo invece il giovane difensore Fabio Ruggeri, che si trasferirà alla Salernitana in prestito.

Il tecnico Baroni avrà così una nuova opzione in attacco, con Dia che si contenderà un posto con Castellanos. La decisione di puntare su Dia ha portato ad un cambiamento nei piani della squadra, con Noslin che è stato spostato sulla fascia in vista dell'arrivo del nuovo attaccante. Dia sarà principalmente impiegato come centravanti, ma potrebbe essere utilizzato anche in un modulo 4-2-3-1 dietro l'attaccante principale, come già visto in precedenza con Noslin.

Altre entrate e le uscite

Sul fronte del mercato, la Lazio continua a lavorare per rinforzare la squadra. Si intensificano i contatti con Folorunsho, con un nuovo incontro previsto con l'agente Giuffredi per definire una strategia con il Napoli, che chiede 12 milioni di euro. La Lazio spera di ottenere un prestito con obbligo di riscatto. Folorunsho potrebbe essere il settimo acquisto, con la possibilità di un'ulteriore operazione in extremis, a condizione di piazzare gli esuberi.

Il debutto con il Venezia

Intanto, la prevendita per la partita di debutto contro il Venezia ha raggiunto quota 37.000 spettatori, e ci sono novità per gli abbonamenti: 600 nuovi posti sono stati aggiunti nelle Curve dello Stadio Olimpico, permettendo una vendita eccezionale di biglietti per domenica e una riapertura della campagna abbonamenti, prevista per martedì.