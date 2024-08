Il Messaggero | Lazio, Gila si ferma ancora: i tempi di recupero

Nuovo problema per Mario Gila. Dopo aver avvertito un fastidio muscolare durante la settimana, la Lazio ha confermato ieri pomeriggio il responso degli esami svolti a Villa Mafalda:

«Lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra».

In pratica, Gila dovrà fermarsi fino alla prima pausa stagionale. Questo infortunio si aggiunge ai 25 giorni già trascorsi fuori dai campi a causa di una frattura all'alluce del piede sinistro, subita l'11 luglio scorso. Baroni, che oggi alle 15 terrà la sua prima conferenza stampa pre-gara di campionato, dovrà fare i conti con un difensore centrale in meno, oltre a gestire Romagnoli, che non è al massimo della forma (anche se la situazione non desta preoccupazioni). Intanto, il tecnico sta ancora valutando quale modulo adottare: 4-2-3-1 o 4-3-3.