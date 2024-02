SOCIAL| La gioia biancoceleste, Guendouzi: "Grande vittoria, felice di aver segnato"

La Lazio torna ad alzare subito la testa dopo la brutta e immeritata battuta d'arresto subita contro il Bologna, la scorsa domenica allo Stadio Olimpico. Se il Primo Tempo di questa sera lasciava presagire una prestazione incolore, nel seconda frazione gli uomini di Maurizio Sarri hanno capitalizzato ottimamente tutte le occasioni avute chiudendo la partita sullo 0-2, che tuttavia l'espulsione di Gila ha rischiato di riaprire, da sottolineare però la buona prestazione del difensore spagnolo nonostante la doppia ammonizione.

Già lunedì si tornerà a giocare in quel di Firenze contro i Viola per un altro match che mister Sarri ha osato definire “della vita”, nel frattempo però - giustamente- l'uomo che ha sbloccato la difficile gara di stasera, Matteo Guendouzi, emana tutta la propria gioia e la sua tipica follia anche sui social: nella descrizione del post Instagram che trovate qui sotto, riccioli d'oro Guendouzi ha scritto:

"Important victory tonight. So happy to scored one more Goal

Forza Lazio"